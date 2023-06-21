21 июня 2023 г. 15:41

В Латвии обнаружено тело пропавшей 1,5 месяца назад семилетней девочки

 
ru.DELFI.lt
Justine Reinikova
Justine Reinikova
Пропавшая без вести семилетняя Юстине Рейникова спустя полтора месяцa поисков найдена мертвой. На теле ребенка найдены явные телесные повреждения, сообщает Государственная полиция. По информации Латвийского телевидения, по подозрению в убийстве задержаны отец и мачеха девочки, пишет rus.delfi.lv.

Тело девочки было найдено похороненным в подвале заброшенного дома, посреди леса в нескольких десятках километров от ее места проживания.

В ночь на 20 июня по подозрению в совершении предполагаемого преступления были задержаны два человека. По месту жительства были арестованы отец и мачеха девочки, сообщило Латвийское телевидение.

В управлении Наутренской волости Латвийскому радио сообщили, что во вторник утром видели, как членов семьи убитой девочки посадили в полицейские автобусы и увезли. Это происходило возле дома семьи в Роговке. Причины задержания свидетелям не известны.

В настоящее время задержанныe заключены под стражу. В ближайшие дни будет принято решение о применении по отношению к задержанным меры пресечения.

Полиция возбудила уголовное дело по 117-й статье Уголовного закона — убийство при отягчающих обстоятельствах. Такое преступление может караться пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от 10 до 20 лет с испытательным надзором на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без конфискации имущества.

Госполиция подчеркивает, что следствие по уголовному процессу продолжается, назначены экспертизы. Учитывая, что расследование находится в активной фазе, полиция пока воздерживается от дальнейших комментариев.

Дайна Игауне, председатель Резекненского районного сиротского суда, отказалась предоставить агентству LETA информацию о том, где сейчас находятся другие дети семьи, подчеркнув, что такая информация связана с расследованием уголовного дела и поэтому не может быть разглашена.

Как ранее сообщалось, 5 мая в Роговке, Наутренской волости Резекненского края, пропала без вести семилетняя девочка — Юстине Рейникова.

Около 19 часов в тот день девочка вышла из дома и не вернулась. С момента исчезновения Юстины были проведены масштабные и всесторонние поиски с привлечением как волонтеров, так и других служб.

Латвийское телевидение также сообщало, что семья пропавшей девочки находилась в поле зрения сиротского суда. Отец и мачеха девочки с четырьмя детьми переехали в Роговку около полугода назад. Поскольку у девочки проблемы со здоровьем, она не училась в местной школе. Биологическая мать девочки проживает за границей.

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Источник
ru.DELFI.lt
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