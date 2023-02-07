В компании Edge Autonomy агентству LETA подтвердили, что горит их производство, однако от более подробных комментариев отказались. Заместитель директора Edge Autonomy Янис Вилманис сообщил, что пожар причинил крупный ущерб, однако точные его масштабы пока неизвестны.

В VUGD сообщили, что вызов поступил в 15.14. На месте спасатели констатировали, что здание горит открытым пламенем, огонь быстро распространяется.

На месте работают 50 пожарных, задействованы девять автоцистерн, три автолестницы, а также команда спасателей из рижского аэропорта с единственной в Латвии автоцистерной емкостью 35 тонн воды.

На территории дежурят кареты скорой помощи.

Движение регулирует полиция. Водителей просят по возможности выбирать другие маршруты и не приближаться к месту пожара.