В компании Edge Autonomy агентству LETA подтвердили, что горит их производство, однако от более подробных комментариев отказались. Заместитель директора Edge Autonomy Янис Вилманис сообщил, что пожар причинил крупный ущерб, однако точные его масштабы пока неизвестны.
В VUGD сообщили, что вызов поступил в 15.14. На месте спасатели констатировали, что здание горит открытым пламенем, огонь быстро распространяется.
На месте работают 50 пожарных, задействованы девять автоцистерн, три автолестницы, а также команда спасателей из рижского аэропорта с единственной в Латвии автоцистерной емкостью 35 тонн воды.
На территории дежурят кареты скорой помощи.
Движение регулирует полиция. Водителей просят по возможности выбирать другие маршруты и не приближаться к месту пожара.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Вильнюсе совершено нападение на трех девочек: ситуация угрожающая
В последние две недели в Вильнюсе было совершено...
Счет за освещение подъезда напугал жильцов дома – таких цен еще не было
Жители дорого платят не только за электричество, но и за...
В Вильнюсе расширяется территория поиска пропавшего подростка выясняют, не стал ли подросток жертвой преступления
Во вторник в Вильнюсе продолжаются поиски пропавшего...
Эфир Delfi с евродепутатом Стасисом Якелюнасом: кредиты, ставки, инфляция и угроза кризиса
В студии Delfi - литовский европарламентарий Стасис...
Корзина самых дешевых продуктов в Литве в январе дорожала
Самая дешевая потребительская корзина в торговых...