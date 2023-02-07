В компании Edge Autonomy агентству LETA подтвердили, что горит их производство, однако от более подробных комментариев отказались. Заместитель директора Edge Autonomy Янис Вилманис сообщил, что пожар причинил крупный ущерб, однако точные его масштабы пока неизвестны.

В настоящее время установлено, что двухэтажное производственное здание горело на площади 600 квадратных метров, а расположенная рядом с ним продукция - на площади 20 квадратных метров. Из-за жара пострадали три автомобиля.

По информации медиков, двое пострадавших при пожаре доставлены в больницу, а одному оказана помощь на месте.

Чтобы предотвратить возможное загрязнение, пожарные разместили абсорбирующие боны в близлежащей отводной канаве.

В VUGD сообщили, что вызов поступил в 15.14. На месте спасатели констатировали, что здание горит открытым пламенем, огонь быстро распространяется.

На месте работали 50 пожарных, задействованы девять автоцистерн, три автолестницы, а также команда спасателей из рижского аэропорта с единственной в Латвии автоцистерной емкостью 35 тонн воды.

На территории дежурили кареты скорой помощи, движение регулировала полиция. Водителей просили по возможности выбирать другие маршруты и не приближаться к месту пожара.