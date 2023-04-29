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Сотрудники полиции сообщили, что по факту возможного причинения вреда несовершеннолетней начато досудебное расследование.
В квартире в Вильнюсе мужчина, предположительно, применил насилие к своей 10-летней дочери
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По предварительным данным, 28 апреля в департамент полиции Вильнюсского района поступило сообщение о том, что 14 апреля мужчина (1978 г.р.), вероятно, применил насилие к малолетней дочери (2013 г.р.) в квартире в Вильнюсе.

По факту инцидента начато досудебное расследование в соответствии со статьей 140(3) Уголовного кодекса Литовской Республики (причинение физической боли или легкого вреда здоровья).

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