В квартире в Каунасе найдено тело женщины

aA
В Каунасе, в квартире, нашли мертвую девушку, на теле обнаружены синяки. Должностные лица выясняют, стало ли насилие причиной смерти.
В полицию поступило сообщение о том, что тело женщины (1989 г.р.) с синяками было обнаружено 1 мая, около 8 часов утра в квартире на ул. Перлоёс в Каунасе.
Начато досудебное расследование по установлению причины смерти.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Выжившие" - клайпедская история: "Карантин нас ранил, но не убил. Работаем, ищем новые формы" (35)
Пандемия и карантинные ограничения болезненно...
В понедельник работу возобновляют рынки: начало продаж - с пустыми карманами и старыми коллекциями (17)
Решением правительства с понедельника, 3 мая, рынки...
Сбежавший из Беларуси в Литву Сергей Бигель: меня избивали, хотели сжечь волосы на голове (50)
В Беларуси Сергей почти всю жизнь работал...
Православные христиане по всему миру празднуют Пасху (49)
В России патриарх Кирилл, поздравляя верующих со...
Премьер-министр Польши в Вильнюсе призвал жителей вакцинароваться: от этого зависит и экономика (63)
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий , который в...