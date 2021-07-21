В Куршском заливе выявили загрязнение. Виновник – Grigeo Klaipėda

В Минприроды довольно оперативно отреагировали на сигнал со стороны Михаила Андриянова. Известно, что о возможных нарушениях ответственным чиновникам сообщила депутат Сейма Лигита Гирскене.

Инспекторы установили, что с территории упомянутого предприятия в дождевой водосток попали промышленные отходы. Это могло произойти из-за "неустойчивых технологических решений", говорится на сайте ведомства. Министр окружающей среды Симонас Гентвилас охарактеризовал эту ситуацию как аварию и заявил, что компания не сделала нужных выводов после инцидентов, произошедших ранее.

"Не единожды повторяющиеся, наносящие больший вред природе действия АО Grigeo должны быть оценены, а нанесенный окружающей среде ущерб как можно скорее исправлен", - говорится в официальном сообщении министра.

По его словам, на следующей неделе он будет говорить об этом с руководителями предприятия-нарушителя.

Инспекторы Агентства по охране окружающей среды продолжат расследование. Специалисты должны выяснить, что стало причиной появления промышленных отходов в водостоке.

В свою очередь, технический директор Grigeo Klaipėda Паулюс Серейкис сообщил прессе, что неисправности, из-за которых отходы предприятия оказались в водостоке, эксплуатируемом АО Klaipėdos vanduo, устранены. Он утверждает, что количество попавших в воду инородных частиц – незначительное. По его словам, компания предприняла оперативные меры, руководство и ответственные сотрудники тесно взаимодействуют с представителями природоохранных ведомств.