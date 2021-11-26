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25 ноября, в 10.31 ч., в городке Субачюс (Купишкский район), был замечен съехавший с дороги автомобиль Nissan Micra, в машине находился водитель (1942 г.р.). На место происшествия вызвали врачей. Врачи реанимировали пострадавшего, но тщетно.
Greitoji medicinos pagalba
Greitoji medicinos pagalba
© DELFI / Karolina Pansevič

Подозревают, что причиной ДТП стали проблемы со здоровьем у водителя. Обстоятельства происшествия выясняются.

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