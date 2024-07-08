В Купишкском районе поезд сбил медведя

„Первое – не надо кричать, но надо идти по лесу так, чтобы животные тебя слышали. Это не значит, что надо кричать, достаточно разговаривать,чтобы было слышно. Если животное вас не услышало и вы столкнулись с ним, оно может вести себя агрессивно. Но бурый медведь редко так себя ведет. У нас самое страшное животное - лосиха с лосенком“, – сказал он.