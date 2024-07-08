2024.07.08 07:03

В Купишкском районе поезд сбил медведя

 
ru.DELFI.lt
Ant bėgių nutrenktas rudasis lokys
Ant bėgių nutrenktas rudasis lokys
ФОТО: Petras Adeikis

В Купишкском районе на рельсах обнаружили сбитого поездом медведя. Зоолог Пятрас Адейкис поделился этой информацией в социальной сети Facebook. По его словам, туша медведя могла пролежать на рельсах около недели.

Адейкис поделился снимком, который сделали железнодорожники.

„Бывает и так. Мертвого медведя нашли на рельсах в Купишкском районе. Его сбил поезд. Нашли железнодорожные рабочие,“ – писал зоолог.

Адейкис сказал Delfi, что его об этой истории информировал коллега. Информация была передана и охотникам, а также инспекторам Агенства по охране природы.

„По фото видно, что сбит не сегодня. Лежал около недели. Глаза белые, туша уже разлагается“, – сказал специалист.

По его словам, что в это время года бурые медведи не только приходят в Литву ненадолго, но и задерживаются в восточной части страны, ближе к Беларуси. Подозревают, что в Литве сейчас может находиться не один медведь.

„К нам всегда приходили, но после того как Литва, Латвия и Польша поставили заборы на границе с Беларусью, миграционные пути медведей были закрыты. Сейчас медведи вместо того чтобы пройти через Литву в Беларусь, остаются в Литве“, – сказал Адейкис.

Сколько времени медведи проводят в Литве - неясно. Для выяснения такой информации надо надевать на животных ошейники с датчиками. Предполагают, что медведи могут зимовать в Литве, но доказательств этого нет.

„В прошлом году я снял на видео медведицу, это тоже было в восточной Литве. Рядом с белорусской границей. В этом году присылали снимок, на котором самка с четырьмя годовалыми медвежатами, но они ушли“, – сказал Адейкис.

„Спасибо охотникам за информацию, которой они делятся“, – продолжил он.

Медведи за день могут преодолеть 20 км, поэтому определить место их положения непросто.

По словам Адейкиса, в Литве слишком много населенных пунктов и хуторов, поэтому медведям у нас не хватает простора.

„Литва – страна хуторов. В Беларуси хуторов нет. Там много лесов, почти нет хуторов“, – сказал специалист.

Адейкис заметил, что литовцы не знают, что делать, если ты встретил медведя.

„Первое – не надо кричать, но надо идти по лесу так, чтобы животные тебя слышали. Это не значит, что надо кричать, достаточно разговаривать,чтобы было слышно. Если животное вас не услышало и вы столкнулись с ним, оно может вести себя агрессивно. Но бурый медведь редко так себя ведет. У нас самое страшное животное - лосиха с лосенком“, – сказал он.

Адейкис заметил, что если вы встретили медведя - медленно уходите, ни в коем случае не бегите.

„Следите за животным и пятьтесь. Ничего не бросайте в медведя – это его разозлит. Если вы видите, что медведя вы заинтересовали, уходите из поля его видения. У медведя отличное обоняние. Если вы знаете, что в лесу могут водиться медведи, носите с собой перцовый газ“, – продолжил он.

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