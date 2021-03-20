В Купишкисе во время удаленного урока один из учеников показал другим свою пятую точку

15 марта в полицию поступило сообщение о том, что в 11.06 ч. в Купишкисе, во время удаленного урока один из его участников снял штаны и показал другим пятую точку.

Удаленные уроки приравниваются общественному пространству. За такое поведение на уроке - насмешка над другими в электронном пространстве - однозначно грозит административная ответственность, а в отдельных случаях даже уголовная ответственность.

За незаконное подключение к информационной системе или незаконный перехват данных и их использование грозит уголовная ответственность.

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За нецензурную брань во время удаленного урока грозит штраф в размере 240 евро.

В Литве это не первый случай, когда на удаленном уроке участники демонстрируют неуважение к другим лицам. В феврале в Паневежисе во время урока незаконно подключившееся лицо продемонстрировало ученикам и учителю свой половой орган.