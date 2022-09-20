В Купишкисе пропали две сестры, полиция просит о помощи

Юрате Куцинайте (17 лет), рост 172 см, вес около 80 кг, волосы русые, до плеч, в носу небольшая серьга.
На девушке была черная куртка и белые спортивные штаны, на ногах белые спортивные ботинки.
Лайма Куцинайте (15 лет), рост 161 см, вес 57 кг, волосы фиолетового цвета, до плеч, в носу сбоку пирсинг.
На девушке была зеленая куртка и черные брюки, на ногах черные спортивные ботинки.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девушек, просьба звонить по номеру 112.
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