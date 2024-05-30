В Купишкисе нетрезвый пенсионер обстрелял членов своей семьи из газового пистолета

Как сообщили в Департаменте полиции, инцидент произошел в среду вечером, около 17.00 час., в жилом доме на улице С. Нерис. Пьяный (1,53 промилле) пожилой мужчина несколько раз выстрелил в 52-летнего мужчину из законного хранимого газового пистолета Ekol Tuna калибра 8 мм и применил слезоточивый газ против 72-летнего мужчины и женщины.