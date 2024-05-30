2024.05.30 08:16

В Купишкисе нетрезвый пенсионер обстрелял членов своей семьи из газового пистолета

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Ainis Gurevičius
В Купишкисе пьяный 84-летний мужчина обстрелял членов своей семьи из газового пистолета.

Как сообщили в Департаменте полиции, инцидент произошел в среду вечером, около 17.00 час., в жилом доме на улице С. Нерис. Пьяный (1,53 промилле) пожилой мужчина несколько раз выстрелил в 52-летнего мужчину из законного хранимого газового пистолета Ekol Tuna калибра 8 мм и применил слезоточивый газ против 72-летнего мужчины и женщины.

Пострадавшие за медицинской помощью не обращались.

Подозреваемый взят под стражу, газовый пистолет изъят.

Начато предварительное расследование по факту причинения физической боли или причинения легкого вреда здоровью своему близкому родственнику или члену семьи.

За это предусмотрено наказание в виде общественных работ или ограничения свободы, либо ареста, либо лишения свободы на срок до двух лет.

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