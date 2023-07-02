В Кретингском районе задержан смышленый водитель: не каждый мог бы завести такой автомобиль

Выяснилось, что автомобиль не был застрахован, без техосмотра, а у водителя нет прав на вождение.

Журналисты Reidas TV получили видео, на котором запечатлено техническое состояние автомобиля. Такие машины иногда можно увидеть в кино - на них ездят угонщики. И это еще не все. После проверки выяснилось, что в машине неисправен не только замок зажигания, но и не работают тормоза.