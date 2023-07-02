02 июля 2023 г. 16:47

В Кретингском районе задержан смышленый водитель: не каждый мог бы завести такой автомобиль

 
ru.DELFI.lt
Пьяный мужчина, у которого нет водительского удостоверения, на незастрахованном автомобиле, которым управлять мог бы не каждый. Такой водитель попался полицейским в Кретингском районе.

Полиция сообщает, что 2 июля, в 15.15 ч., в Кретингском районе, в Баубляй, был остановлен водитель (1992 г.р.) Renault Clio. Мужчина был пьян - 2,17 промилле.

Выяснилось, что автомобиль не был застрахован, без техосмотра, а у водителя нет прав на вождение.

Журналисты Reidas TV получили видео, на котором запечатлено техническое состояние автомобиля. Такие машины иногда можно увидеть в кино - на них ездят угонщики. И это еще не все. После проверки выяснилось, что в машине неисправен не только замок зажигания, но и не работают тормоза.

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