В Кретингском районе обнаружено тело мужчины, а рядом электросамокат

Представитель ГКП Клайпедского округа Аста Кажукаускене информировала, что сообщение о несчастье было получено в среду, 17 августа, около 5 ч. утра. Прохожий сообщил, что в Кретингском районе, в деревне Рубуляй, прохожий заметил лежащего на велодорожке мужчину. Рядом лежал электросамокат.

Врачи установили, что 47-летний мужчина мертв. На теле мужчины внешних следов насилия не было.

Причину смерти мужчины выясняют эксперты.