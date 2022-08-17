aA
Недалеко от Кретинги на велодорожке было обнаружено тело мужчины, а рядом – электрический самокат. Причину смерти мужчины выясняют эксперты.
В Кретингском районе обнаружено тело мужчины, а рядом электросамокат
© DELFI / Tomas Vinickas

Представитель ГКП Клайпедского округа Аста Кажукаускене информировала, что сообщение о несчастье было получено в среду, 17 августа, около 5 ч. утра. Прохожий сообщил, что в Кретингском районе, в деревне Рубуляй, прохожий заметил лежащего на велодорожке мужчину. Рядом лежал электросамокат.

Врачи установили, что 47-летний мужчина мертв. На теле мужчины внешних следов насилия не было.

Причину смерти мужчины выясняют эксперты.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Вице-министр рассказала, сколько еще будут держаться высокие цены на электричество в Литве  завершение либерализации рынка отложат до выборов

Высокие цены на электричество в Литве могут держаться...

Соцдем предлагает способ, который поможет избежать рекордных цен на электроэнергию

После того как на рынке электроэнергии цена на...

Ania Šarkunova Ania Šarkunova Ania Šarkunova

Эфир Delfi: белорусская певица Аня Шаркунова, двойная эмиграция и дорога домой

В студии Delfi - белорусская певица Аня Шаркунова. На днях...

После нового скачка больных COVID–19 рассказали, где ситуация хуже всего

За минувшие сутки в Литве установили 2832 новых случаев...

В Литве второй раз в этом году фиксируют стихийную жару

В Литве второй раз в этом году фиксируют стихийную...