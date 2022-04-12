aA
11 апреля в Кретингскую полицию обратилась женщина, которая заявила, что 24 февраля, в 14.30 ч. в деревне Саусдравай (Кретингский район) на нее и ее собак напали две немецкие овчарки - пострадали животные, были сломаны очки женщины, порвана одежда.
Одна из собак женщины не выжила. Нанесен ущерб на сумму 1480 евро.
Начато расследование по факту нанесения незначительных травм по неосторожности.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Зеленский обратился к Сейму Литвы: вы были первыми, кто пришел на помощь Украине
Литва является первой страной, пришедшей на помощь...
Специальный эфир Delfi: от "русского мира" к русской войне - что дальше?
О трансформации "русского мира" в реальную войну против...
Война в Украине. Британская военная разведка: бои на востоке Украины усилятся в ближайшие две-три недели
Война в Украине продолжается 48-й день. Великобритания и...
Премьер Литвы потрясена увиденным в Украине: "триумфальная арка" русского мира – руины, истерзанные люди
Премьер -министр Литвы Ингрида Шимоните вернулась из...
Науседа согласен с Зеленским: Европа могла бы поучиться у Литвы
Президент Литвы Гитанас Науседа после обращения...