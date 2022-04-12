В Кретингском районе немецкие овчарки напали на женщину с собаками

Скопировать ссылку В Кретингском районе немецкие овчарки напали на женщину с собаками

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11 апреля в Кретингскую полицию обратилась женщина, которая заявила, что 24 февраля, в 14.30 ч. в деревне Саусдравай (Кретингский район) на нее и ее собак напали две немецкие овчарки - пострадали животные, были сломаны очки женщины, порвана одежда.