В Кретингском районе мужчина похитил свою дочь и переплыл на лодке в Россию

Как сообщил Elta пресс-представитель Службы охраны государственной границы (СОГГ) Гедрюс Мишутис, в воскресенье литовские пограничники заметили, что резиновая лодка по реке Скирвите пересекла литовско-российскую границу и заплыла в камыши. По его словам, пограничники еще пытались устно связаться с лицами, уплывающими на лодке, но не получили никакого ответа.

В ходе поисковых действий выяснилось, что в тот же день примерно в 13.04 ч. в городке Русне, Шилутского района, на лодке по реке Скирвите, мужчина с дочерью пересекли литовско-российскую государственную границу и были задержаны на территории России.

Как сообщает Департамент полиции, в субботу, примерно в 14.16 ч. в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда поступило сообщение от женщины (1996 г. р.), что в тот же день, примерно в 10 ч., в деревне Саусдравай, Кретингского района, мужчина (1986 г. р.) забрал дочь (2022 г. р.) и не вернул ребенка в установленное время.

"Российские пограничники устно подтвердили, что задержали находившихся в лодке мужчину и ребенка, однако никаких анкетных данных о них получено не было", - сообщил Мишутис.

По его словам, на литовской стороне, на берегу реки, обнаружен автомобиль, который предположительно связан с мужчиной, пересекшим государственную границу.

"По факту незаконного пересечения государственной границы начато досудебное расследование", - отметил представитель СОГГ.

После того как в воскресенье в Кретингском районе отец похитил свою малолетнюю дочь и пересек российскую границу, литовские пограничники обратились к российским сотрудникам с просьбой передать ребенка.

Как сообщил Elta пресс-представитель Службы охраны государственной границы (СОГГ) Гедрюс Мишутис, уполномоченный Пагегяйского пограничного отряда СОГГ в воскресенье обратился к пограничникам Калининградской области с просьбой предоставить информацию о нахождении младенца на территории России и относительно передачи девочки Литве.