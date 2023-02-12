В Кретинге задержан управлявший автомобилем в нетрезвом виде военный

Департамент полиции сообщил, что около 18.45 ч. в Кретинге, на ул. Текею, по требованию полиции не остановился автомобиль BMW 535D.
Автомобиль остановился, проехав еще около 300 м, тогда водитель вышел из него и пытался бежать, однако был задержан. Автомобилем управлял нетрезвый (1,95 промилле) младший моряк (2003 г.р.) Военно морских сил Литовской армии. Он был задержан.
Ведется расследование.
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