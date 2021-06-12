aA
12 июня кретингские пожарные-спасатели получили сообщение о том, что около Лурдского грота в пруду утонул автомобиль Mercedes.
В Кретинге около Лурдского грота в пруду утонул автомобиль Mercedes
© Facebook

В 10.30 ч. пожарные-спасатели обнаружили в пруду Mercedes-Benz. Из воды виднелась только задняя его часть.

С помощью тросов пожарные вытащили автомобиль из воды. По предварительным данным, людей в машине не было.

Пожарные-спасатели проверили и пруд, в нем также никого не обнаружили.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция, также выясняют, кто управлял автомобилем Mercedes-Benz.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Роженицу не сразу впустили в больницу, предложили рожать в карете скорой помощи (28)

Жительница Вильнюса Виолета и ее супруг Махмуд с...

Грибаускайте: за свободу и человечность надо бороться каждый день (92)

Ссылки никогда для Литвы не станут далеким прошлым,...

Sofija Sapega, Ramanas Pratasevičius

Неделя в Беларуси: пикеты на границе, союзное государство все ближе (97)

С 8 июня протестующие – белорусы, выехавшие из страны –...

Коронавирус в Литве: 221 новый случай, скончались 4 человека (15)

За минувшие сутки в Литве подтвержден 221 новый случай...

Другие (11)

Закон о партнерстве и реакция общества на этот закон –...