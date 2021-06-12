В Кретинге около Лурдского грота в пруду утонул автомобиль Mercedes

В 10.30 ч. пожарные-спасатели обнаружили в пруду Mercedes-Benz. Из воды виднелась только задняя его часть.
С помощью тросов пожарные вытащили автомобиль из воды. По предварительным данным, людей в машине не было.
Пожарные-спасатели проверили и пруд, в нем также никого не обнаружили.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция, также выясняют, кто управлял автомобилем Mercedes-Benz.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Роженицу не сразу впустили в больницу, предложили рожать в карете скорой помощи (28)
Жительница Вильнюса Виолета и ее супруг Махмуд с...
Грибаускайте: за свободу и человечность надо бороться каждый день (92)
Ссылки никогда для Литвы не станут далеким прошлым,...
Неделя в Беларуси: пикеты на границе, союзное государство все ближе (97)
С 8 июня протестующие – белорусы, выехавшие из страны –...
Коронавирус в Литве: 221 новый случай, скончались 4 человека (15)
За минувшие сутки в Литве подтвержден 221 новый случай...