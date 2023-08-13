В Кретинге неравнодушные жители поймали нетрезвую женщину за рулем

Видео было снято в Кретинге, на перекрестке ул. Витауто и Я.К.Ходкявичюса.

Представители Reidas TV сообщили, что водитель Toyota Yarisснесла столб и пыталась уехать с места происшествия, но неравнодушные очевидцы не дали ей этого сделать. Один мужчина вышел перед машиной и кричал, чтобы она остановилась, но женщина повернула назад и пыталась уехать.

Другие следовали за ней пешком и на машинах. Далеко ей уехать не удалось. Вскоре подоспела полиция. Женщина управляла автомобилем, принадлежащим компании.