В Кретинге неравнодушные жители поймали нетрезвую женщину за рулем

Видео было снято в Кретинге, на перекрестке ул. Витауто и Я.К.Ходкявичюса.
Представители Reidas TV сообщили, что водитель Toyota Yarisснесла столб и пыталась уехать с места происшествия, но неравнодушные очевидцы не дали ей этого сделать. Один мужчина вышел перед машиной и кричал, чтобы она остановилась, но женщина повернула назад и пыталась уехать.
Другие следовали за ней пешком и на машинах. Далеко ей уехать не удалось. Вскоре подоспела полиция. Женщина управляла автомобилем, принадлежащим компании.
Очевидцы подозревали, что женщина может быть пьяна. Эти подозрения подтвердились. В организме женщины было 2.30 промилле (со второй попытки 2.14 промилле).