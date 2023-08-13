13 августа 2023 г. 19:32

В Кретинге неравнодушные жители поймали нетрезвую женщину за рулем

 
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Портал Reidas TV поделился сделанным в Кретинге видео - на нем запечатлено, как 13 августа автомобиль врезался в столб, а потом его водитель пыталась уехать с места ДТП. Очевидцы остановили беглянку и передали в руки полиции.

Видео было снято в Кретинге, на перекрестке ул. Витауто и Я.К.Ходкявичюса.

Представители Reidas TV сообщили, что водитель Toyota Yarisснесла столб и пыталась уехать с места происшествия, но неравнодушные очевидцы не дали ей этого сделать. Один мужчина вышел перед машиной и кричал, чтобы она остановилась, но женщина повернула назад и пыталась уехать.

Другие следовали за ней пешком и на машинах. Далеко ей уехать не удалось. Вскоре подоспела полиция. Женщина управляла автомобилем, принадлежащим компании.

Очевидцы подозревали, что женщина может быть пьяна. Эти подозрения подтвердились. В организме женщины было 2.30 промилле (со второй попытки 2.14 промилле).

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