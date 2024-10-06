2024.10.06 07:03

В костеле Шленавы забаррикадировался неадекватный мужчина

 
ru.DELFI.lt
Šlienavos bažnyčioje siautėjo vyras
Šlienavos bažnyčioje siautėjo vyras
ФОТО: Skaitytojo nuotr. | Kas Vyksta Kaune

В костеле деревни Шленава закрылся и неадекватно себя вел мужчина. Его задержала полиция. Выясняются подробности этого происшествия.

Полиция Каунасского района были вызваны в Шленаву 4 октября, в 06.45 ч.

Сообщается, что мужчина (1985 г.р.) вел себя агрессивно и неадекватно, разбросал инвентарь, бросал горящие свечи, угрожал поджечь здание.

Когда приехала полиция, мужчина забаррикадировался в храме, угрожал полиции ножом, угрожал расправой. На помощь вызвали пожарных-спасателей, увидев которых мужчина выпрыгнул из окна второго этажа.

Мужчина пытался бежать, но был задержан, врачи осмотрели его и в сопровождении полиции доставили в больницу.

Выясняют нанесенный ущерб.

Начато расследование по 284 дт. УК ЛР.

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