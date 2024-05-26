2024.05.26 11:02

В Клайпеде застрелен мужчина, подозреваемый также скончался

 
очевидец: убийство совершено из ревности
ru.DELFI.lt
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Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos nuotr.
Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos nuotr.
В Клайпеде был застрелен мужчина, подозреваемого также нашли мертвым.

26 мая, в 08.21 ч. поступило сообщение о том, что в Клайпеде, на ул. Варпу, в общественном месте был застрелен мужчина.

Клайпедская полиция сообщает, что по горячим следам нашли подозреваемого (1986), однако он также был мертв.

Его тело полиция нашла около 10 ч. Предполагают, что он застрелился.

По предварительным данным, у подозреваемого было разрешение на ношение оружия.

Обстоятельства происшествия выясняются, поэтому после их проверки информация может измениться.

Случайный свидетель рассказал, что убийство было совершено рядом со школой.

"Двое мужчин привезли женщину, а ее муж устроил им "чикаго" из ревности. Одного убил, второй остался жив", - сказал очевидец.

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