В Клайпеде с карусели выпали мужчина с ребенком: полиция провела эксперимент

Выяснилось, что несчастье произошло на каруселях, привезенных из Чехии. Администратор карусели сказала Delfi, что не видела, как произошло несчастье. Ребенок с мужчиной выпали, когда карусель делала последний оборот.

Очевидцы предполагают, что во время вращения карусели могли отстегнуться ремни безопасности.

Очевидец сказал, что пострадавшему ребенку могло быть лет 11, а мужчина по возрасту мог быть его дедушкой.

Очевидец предположил, что у ребенка сломаны ребра, на деле были раны. Пострадал и мужчина, скорее всего, у него сломана рука. Обоих пострадавших увезли в больницу.

Очевидец рассказал Delfi, что с карусели выпал ребенок, а мужчина выпрыгнул за ним, чтобы спасти его. Очевидец сказал, что мужчину било конструкциями карусели.

Пресс-секретарь клайпедской полиции информировала Delfi, что в 15.12 ч. сообщили, что в Клайпеде с большой высоты упал мужчина с ребенком.

„Я не понимаю, как это случилось, там ты только сам можешь отстегнуться, между ног идет специальный трос. Лишь бы с мужчиной и ребенком все было хорошо“, – со слезами на глазах сказала женщина.

Она сказала, что карусели служат уже 10 лет. Это первый подобный случай.

Полиция на месте происшествия провела эксперимент. На место ребенка сел полицейский и попросил включить карусель, он проверил, как ремень безопасности отстегивается во время вращения. Во время вращения полицейскому не удалось отстегнуть ремень.

Однако в ходе выяснения обстоятельств выяснилось, что ремни безопасности неисправны – то не застегиваются до конца, то не отстегиваются, заедают.