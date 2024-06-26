В Клайпеде осквернен государственный флаг Литвы

Как сообщил Департамент полиции, во вторник утром, около 7.45,на проспекте Тайкос на тротуаре был замечен сорванный с держателя и обгоревший флаг.

По факту осквернения государственных символов начато досудебное расследование.

Тот, кто публично срывает, разрывает, ломает, уничтожает, оскверняет или иным образом оскверняет флаг или герб Литовского государства или публично издевается над гимном Литвы, наказывается штрафом, ограничением свободы, арестом или лишением свободы на срок не более двух лет.

Похожий инцидент в портовом городе произошел на прошлой неделе. Тогда в Клайпеде со стены здания школы был снят флаг и в нем было прожжена дыра. Флаг был снят с держателя.