2024.06.26 10:40

В Клайпеде осквернен государственный флаг Литвы

 
Ингрда Стенюлене
ru.DELFI.lt
Po nakties Klaipėdoje rastos sudegintos trispalvės
Po nakties Klaipėdoje rastos sudegintos trispalvės
ФОТО: Policija

В Клайпеде снова осквернили государственный литовский флаг, который был снят с кронштейна и подожжен.

Как сообщил Департамент полиции, во вторник утром, около 7.45,на проспекте Тайкос на тротуаре был замечен сорванный с держателя и обгоревший флаг.

По факту осквернения государственных символов начато досудебное расследование.

Тот, кто публично срывает, разрывает, ломает, уничтожает, оскверняет или иным образом оскверняет флаг или герб Литовского государства или публично издевается над гимном Литвы, наказывается штрафом, ограничением свободы, арестом или лишением свободы на срок не более двух лет.

Похожий инцидент в портовом городе произошел на прошлой неделе. Тогда в Клайпеде со стены здания школы был снят флаг и в нем было прожжена дыра. Флаг был снят с держателя.

Как сообщили в Управлении полиции, оскверненный флаг был замечен на улице Найкупес в четверг около 6 часов утра. В связи с этим инцидентом было начато досудебное расследование по факту порчи государственных символов.

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