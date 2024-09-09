В Клайпеде на заводе загорелась трансформаторная подстанция

По данным ДПБС, в 21.00 час. поступило сообщение о том, что на заводе на Вильнюсском шоссе горит трансформаторная.

Когда на место прибыли пожарные, из щитового помещения шел дым. При возникновении пожара в щитовом помещении автоматически отключились электропредохранители, а электроснабжение в других помещениях было отключено сотрудниками.

По данным ДПБС, стены и потолок помещения закоптились, обгорели и оплавились электрические провода. В соседнем щитовом помещении закоптились стены и потолок, а провода обгорели. Для вентиляции щитовых помещений использовался дымосос.