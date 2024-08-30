В Клайпеды из-за снаряда был остановлен поезд, введен план „Щит“

Представитель LTG Link Ольга Малашкявичене сказала Delfi, что пассажирский поезд был остановлен на участке Гируляй-Клайпеда. Позже его направили по другому пути.
„Движение поездов не было остановлено, оно направлено по другому пути“, – продолжила она.
По данным Клайпедской полиции, в 11.55 ч. было получено сообщение о том, что в Клайпеде, на ул. Пранаса Лидейкиса, недалеко от виадука, работники нашли предмет, похожий на снаряд.
Полиция ввела план „Щит“, были вызваны саперы.
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