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В Клайпеде из школы в больницу привезли и госпитализировали несовершеннолетнюю девушку.
Respublikinė Klaipėdos ligoninė
Respublikinė Klaipėdos ligoninė
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Департамент полиции сообщает, что 17-летнюю доставили в больницу 15 мая, в 14.15 ч.

Ее привезли в больницу из Клайпеды, с ул. Кретингос. Диагноз - отравление неизвестными веществами.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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