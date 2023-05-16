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В Клайпеде из школы в больницу привезли и госпитализировали несовершеннолетнюю девушку.
Департамент полиции сообщает, что 17-летнюю доставили в больницу 15 мая, в 14.15 ч.
Ее привезли в больницу из Клайпеды, с ул. Кретингос. Диагноз - отравление неизвестными веществами.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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