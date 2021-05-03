В Клайпедском районе с дороги съехал автомобиль, друзья бросили раненого водителя

Полиция информировала, что на месте происшествия около автомобиля обнаружили лежавшего раненого мужчину 1988 г.р. Он находится в больнице.

Очевидцы происшествия рассказали, что в машине были и два пассажира, однако они с места происшествия сбежали, бросив раненого водителя. Позже из дома в больницу был доставлен мужчина 1992 г.р. Второй молодой человек (1999 г.р.) ехать в больницу отказался.

Начато расследование.