В Клайпедском районе с дороги съехал автомобиль, друзья бросили раненого водителя

Полиция информировала, что на месте происшествия около автомобиля обнаружили лежавшего раненого мужчину 1988 г.р. Он находится в больнице.
Очевидцы происшествия рассказали, что в машине были и два пассажира, однако они с места происшествия сбежали, бросив раненого водителя. Позже из дома в больницу был доставлен мужчина 1992 г.р. Второй молодой человек (1999 г.р.) ехать в больницу отказался.
Начато расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: пока в Кремле тот режим, который есть, изменений в отношениях не будет (224)
Не стоит ожидать изменений в отношениях России и стран...
Исследование вопроса отношения жителей к партнерству: Раскявичюс считает, что мнение изменится (35)
Партия свободы, входящая в состав правящей коалиции,...
На предприятии Klaipėdos mediena произошел взрыв: есть пострадавшие (1)
В понедельник в обеденное время на предприятии Klaipėdos...
В Вильнюсе открыта регистрация на вакцинацию жителей старше 45 лет, система не выдерживает наплыва желающих (68)
В Вильнюсе открыта регистрация на вакцинацию жителей...
Ассоциация малого бизнеса: этого понедельника ждали многие торговцы (19)
С 3 мая 2021 г в Литве могут работать торговые точки на...