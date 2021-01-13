В Клайпедском районе пожарные тушат пожар на свиноферме

Сообщение о пожаре поступило после 10 ч.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сказала, что первые пожарные прибыли на место через 5 минут после звонка, здание горело открытым пламенем.

По словам Зданявичене, работники комплекса информировали, что людей в здании нет.

Также выяснили, что очаг пожара был не в самом комплексе, а в соседнем здании.

По данным Зданявичене, животным опасность не грозит, даже дым в помещение, где находятся свиньи, не попадает.

По имеющимся данным, на ферме держат около 6000 свиней.

На месте работают 6 автоцистер, автолестница.