В Клайпедском районе пожарные тушат пожар на свиноферме

Сообщение о пожаре поступило после 10 ч.
Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сказала, что первые пожарные прибыли на место через 5 минут после звонка, здание горело открытым пламенем.
По словам Зданявичене, работники комплекса информировали, что людей в здании нет.
Также выяснили, что очаг пожара был не в самом комплексе, а в соседнем здании.
По данным Зданявичене, животным опасность не грозит, даже дым в помещение, где находятся свиньи, не попадает.
По имеющимся данным, на ферме держат около 6000 свиней.
На месте работают 6 автоцистер, автолестница.
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