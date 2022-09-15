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Полиция Клайпедского округа выясняет, кто поджег автомобиль.
Asociatyvi nuotr.
© DELFI / Erika Venckutė

По данным полиции, 14 сентября, в 19 ч. на Клайпедском шоссе, на стоянке, к молодому человеку (1995 г.р.) подошли двое незнакомых людей и попросили подвезти их. Он согласился помочь мужчинам.

Когда водитель ехал в сторону деревни Шайпяй, один из мужчин стал ему угрожать, когда водитель остановился, велел выйти из машины и поджег автомобиль BMW.

Полиция ищет подозреваемых. Ущерб уточняется.

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