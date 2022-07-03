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В ночь на воскресенье в Клайпедском районе, недалеко от Кишкенай перевернулся автомобиль Ford. Водитель после ДТП выбрался из автомобиля сам. В полицию об этом ДТП сообщили несколько человек.
В Клайпедском районе перевернулся автомобиль Ford
© Facebook

По предварительным данным, ДТП произошло на дороге Якай-Довилай, автомобиль Ford ехал в сторону Довилай. ДТП произошло примерно в 2.43 ч. Перед машиной выскочило животное.

Водитель сказал, что повернул руль, чтобы избежать столкновения. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

К счастью, водитель не пострадал. Полиция выяснила, что водитель был трезвым.

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