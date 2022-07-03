В Клайпедском районе перевернулся автомобиль Ford

По предварительным данным, ДТП произошло на дороге Якай-Довилай, автомобиль Ford ехал в сторону Довилай. ДТП произошло примерно в 2.43 ч. Перед машиной выскочило животное.

Водитель сказал, что повернул руль, чтобы избежать столкновения. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

К счастью, водитель не пострадал. Полиция выяснила, что водитель был трезвым.