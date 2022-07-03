В Клайпедском районе перевернулся автомобиль Ford

aA
В ночь на воскресенье в Клайпедском районе, недалеко от Кишкенай перевернулся автомобиль Ford. Водитель после ДТП выбрался из автомобиля сам. В полицию об этом ДТП сообщили несколько человек.
По предварительным данным, ДТП произошло на дороге Якай-Довилай, автомобиль Ford ехал в сторону Довилай. ДТП произошло примерно в 2.43 ч. Перед машиной выскочило животное.
Водитель сказал, что повернул руль, чтобы избежать столкновения. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся.
К счастью, водитель не пострадал. Полиция выяснила, что водитель был трезвым.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Швянтои от наплыва отдыхающих трещит по швам, но удивляет ценами
Литовские курорты многие делят по тому, кто в них едет:...
В Литве 10% людей, живущих в нищете, работают на полную ставку
Согласно статистике, количество бедных людей в Литве...
В жару в Литве раскупали кондиционеры и вентиляторы
В июне, когда в Литве установилась жаркая погода,...