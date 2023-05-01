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В воскресенье в Клайпедском районе на заборе повис 400-килограммовый лось.
По предварительным данным, в 10.27 ч. появилось сообщение о том, что в Гаргждай, на ул. Ужуовеёс, на заборе повис лось.
Пожарные-спасатели сообщили, что животное скончалось, оно весит около 400 кг.
Когда приехали охотники, пожарные-спасатели спилили острый штырь забора, животное увезли охотники.
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