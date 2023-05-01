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В воскресенье в Клайпедском районе на заборе повис 400-килограммовый лось.
Vilniaus, Šiaulių ir Panevėžio priešgaisrinėms gelbėjimo valdyboms bei Ugniagesių gelbėtojų mokyklai bus perduotos 4 automobilinės kopėčios
Vilniaus, Šiaulių ir Panevėžio priešgaisrinėms gelbėjimo valdyboms bei Ugniagesių gelbėtojų mokyklai bus perduotos 4 automobilinės kopėčios
© ELTA / Julius Kalinskas

По предварительным данным, в 10.27 ч. появилось сообщение о том, что в Гаргждай, на ул. Ужуовеёс, на заборе повис лось.

Пожарные-спасатели сообщили, что животное скончалось, оно весит около 400 кг.

Когда приехали охотники, пожарные-спасатели спилили острый штырь забора, животное увезли охотники.

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