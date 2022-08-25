34-летняя женщина вызвала полицию около полуночи. Она сообщила, что 24 августа, в 23.40 ч. вызвала скорую в деревню Даугмантай.

Когда приехали врачи, появилось подозрение, что одна работница пьяна. Полиция проверила фельдшера на трезвость, результат был ошеломляющим – 3,57 промилле. Это тяжелая степень опьянения.

О происшествии сообщили ответственному по смене, пьяную женщину отстранили от работы.