В Клайпедском порту обнаружены снаряды

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В заливе около Новой переправы было обнаружено несколько снарядом. Вечером саперы достали их и увезли на полигон для уничтожения. Предполагают, что это могли быть снаряды времен Второй мировой войны, сообщает дирекция Клайпедского порта.
Снаряды во вторник около полудня во время подводных работ обнаружило судно порта Naras. О находке немедленно были информированы спецслужбы.
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