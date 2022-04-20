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В заливе около Новой переправы было обнаружено несколько снарядом. Вечером саперы достали их и увезли на полигон для уничтожения. Предполагают, что это могли быть снаряды времен Второй мировой войны, сообщает дирекция Клайпедского порта.
В Клайпедском порту обнаружены снаряды
© DELFI / Orestas Gurevičius

Снаряды во вторник около полудня во время подводных работ обнаружило судно порта Naras. О находке немедленно были информированы спецслужбы.

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