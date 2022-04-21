В Клайпедском порту обнаружены и уничтожены 28 снарядов

20 апреля водолазы-саперы ВМС во время осмотра дна в порту (около Новой переправы) обнаружили 22 артиллерийских снаряда времен ВМВ.
На глубине 5 м был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 150 мм и 21 артиллерийский снаряд калибра 105 мм, с 19 апреля, когда стали осматривать дно порта, всего обнаружили 28 снарядов. Вся снаряды были подняты из-под воды и доставлены на полигон для уничтожения.
Осмотр порта проводится в ходе работ по обновлению набережной.
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