В Клайпедском округе в ДТП погиб водитель

Пожарные, полиция и врачи в пятницу около 14 ч. выехали по вызову к месту ДТП на дороге Гаргждай-Пежайчай.

Очевидец ДТП сказал, что из-за ДТП дорога около Шюпаряй была труднопроездной.

Живущие неподалеку люди сказали, что слышали звук, похожий на взрыв, удар был очень сильным. По данным пожарных-спасателей, столкнулись тягач, который вез сыпучий груз и автомобиль Toyota Corola.

Водитель легковушки погиб, врачи ничем не могли ему помочь.

По данным Клайпедской полиции, погиб водитель 1947 г.р.

По предварительным данным, водитель Toyota Corola выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом MAN, которым управлял мужчина 1961 г.р.

Ведется расследование.