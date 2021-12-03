"Девочка была больна, у нее были серьезные нарушения. К нам ее привезли соцработники из каунасской больницы. Мы ее крестили", – сказала директор клайпедского центра социальных услуг Danė Рамуте Гиринскене.
Вопрос похорон младенца попытаются обсудить с его 19-летней матерью. Пока младенец находился в центре мать младенцем не интересовалась.
Полиция выясняет причину смерти младенца.
В центре на данный момент проживают еще девять детей-инвалидов.
Клайпедский центр социальных услуг Danė - муниципальное бюджетное учреждение, которое обеспечивает уход и опеку над детьми-инавлидами, а также оказывает услуги пожилым людям и недееспособным совершеннолетним людям в дневном центре.
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