В клайпедском бассейне скончался мужчина

Сообщается, что спасатели заметили, что сидевшему на скамейке клиенту стало плохо. Спасатели вызвали скорую, делали мужчине искусственное дыхание. Приехали врачи, которые также пытались реанимировать мужчину. Однако все усилия были напрасными, мужчина скончался.
Работники клайпедского бассейна выражают глубокие соболезнования семье и близким скончавшегося.
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