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В Клайпеде, в гостинице на ул. Х.Манто, в пятницу, 23 сентября. В полицию сообщили, что пьяный мужчина демонстрирует пистолет.
В клайпедской гостинице полиция разоружила агрессивного мужчину
© DELFI / Jaunius Matonis

Департамент полиции информирует, что патруль в гостиницу приехал в 8.30 ч. На месте происшествия задержан мужчина (1983 г.р.).

По данным полиции, мужчина всю ночь употреблял алкоголь. В организме задержанного было 2,83 промилле.

У мужчины был пневматический пистолет Borner C41. Полиция изъяла у него оружие.

Мужчине грозит наказание за нарушение правил хранения и использования оружия.

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