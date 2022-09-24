В клайпедской гостинице полиция разоружила агрессивного мужчину

Департамент полиции информирует, что патруль в гостиницу приехал в 8.30 ч. На месте происшествия задержан мужчина (1983 г.р.).
По данным полиции, мужчина всю ночь употреблял алкоголь. В организме задержанного было 2,83 промилле.
У мужчины был пневматический пистолет Borner C41. Полиция изъяла у него оружие.
Мужчине грозит наказание за нарушение правил хранения и использования оружия.
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