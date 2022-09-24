В клайпедской гостинице полиция разоружила агрессивного мужчину

Департамент полиции информирует, что патруль в гостиницу приехал в 8.30 ч. На месте происшествия задержан мужчина (1983 г.р.).

По данным полиции, мужчина всю ночь употреблял алкоголь. В организме задержанного было 2,83 промилле.

У мужчины был пневматический пистолет Borner C41. Полиция изъяла у него оружие.

Мужчине грозит наказание за нарушение правил хранения и использования оружия.