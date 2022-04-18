По предварительным данным, мужчина 16 апреля, в 18.37 ч., был доставлен в больницу со двора многоквартирного дома на ул. Могилёво (Клайпеда). Подозревают, что мужчина упал с самоката.

Причину смерти мужчины выясняет полиция.