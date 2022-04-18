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Полиция информировала, что в субботу, в 3 ч., в Клайпедской больнице скончался мужчина 1960 г.р.
По предварительным данным, мужчина 16 апреля, в 18.37 ч., был доставлен в больницу со двора многоквартирного дома на ул. Могилёво (Клайпеда). Подозревают, что мужчина упал с самоката.
Причину смерти мужчины выясняет полиция.
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