В Клайпеде застрелен мужчина, подозреваемый также скончался

26 мая, в 08.21 ч. поступило сообщение о том, что в Клайпеде, на ул. Варпу, в общественном месте был застрелен мужчина.

Клайпедская полиция сообщает, что по горячим следам нашли подозреваемого (1986), однако он также был мертв.

Его тело полиция нашла около 10 ч. Предполагают, что он застрелился.

По предварительным данным, у подозреваемого было разрешение на ношение оружия.

Обстоятельства происшествия выясняются, поэтому после их проверки информация может измениться.

Случайный свидетель рассказал, что убийство было совершено рядом со школой.