Расследование было начато, когда поступила информация о том, что наркотики распространяет 17-летний подросток, который прежде в поле зрения полиции не попадал.
В феврале 2023 г. было зафиксировано, как он продал жидкость для электронных сигарет с психотропным веществом человеку, который прикинулся покупателем. В марте 2023 г. этот молодой человек с 17-летним сообщником из Клайпедского района передал тот же "товар" другому человеку, выдававшему себя за покупателя. В конце марта полиция зафиксировала как тот же житель Клайпедского района передал ЛСД другому человеку, выдававшему себя за покупателя. В начале мая в Клайпеде, на ул. Жолину, полиция задержала 21-летнего клайпедчанина, который продал одному из несовершеннолетних распространителей ЛСД.
Во время обыска в доме у 21-летнего полиция нашла больше 1300 пластин с ЛСД, коноплю, электронные весы и гриндер.
В тот же день в деревне Кишкенай полиция задержала дважды судимого жителя Клайпедского района, которому уже исполнилось 18 лет. У него дома обнаружили ЛСД, жидкость для электронных сигарет, возможно с психотропным веществом, коноплю и электронные весы.
Был проведен обыск и в доме 17-летнего клайпедчанина. У него обнаружили 45 шт. средств для электронных платежей (возможно подделки).
21-летнего подозревают в хранении наркотиков с целью их распространения. те же подозрения предъявлены и 18-летнему. 17-летнего также подозревают в совершении преступления.
21 и 18-летний подозреваемые были задержаны.
В конце апреля полиция задержала на проспекте Тайкос в Клайпеде 20-летнюю клайпедчанку, у которой нашла коноплю. В тот же день был задержан продавший ей "травку" 15-летний подросток. У него дома полиция нашла около 200 г конопли, кокаин, три гриндера, весы и огнестрельное оружие.
По словам главы ГКП Клайпедского октуга Альфонсаса Мотузаса, полиции известно о том, что среди молодежи, возможно, распространяют наркотики. Полиция проверяет получаемую информацию.
За хранение и распространение наркотиков грозит лишение свободы на срок от 2 до 8 лет.
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