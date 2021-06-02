В Клайпеде задержаны 5 подозреваемых в распространении наркотиков

Полиция сообщила, что к уголовной ответственности привлечены 7 человек. Пятеро из них - женщины 42 и 24 лет и мужчины 36 и двое 30 лет - подозреваются в распространении героина и амфетамина.
В октябре 2019 г. в Клайпеде, на ул. Найкупес, полиция задержала 42-летнего мужчину, у которого нашли героин.
В ходе расследования в июле 2020 г. в Клайпеде, на ул. Парижской Коммуны, была задержана 38-летняя безработная клайпедчанка, у которой во время обыска обнаружили 14 г амфетамина.
В тот же день в Клайпеде, на проспекте Тайкос, полиция задержала 42-летнюю безработную, которую подозревают в распространении наркотиков. Во время обыска у нее дома обнаружили 24 gг смеси героина, амфетамина и метадона, а также весы с остатками конопли.
В ходе этой операции в Клайпеде, на ул. Дебрецено, был задержан 30-летний мужчина, которого подозревают в продаже психотропных веществ 42-летнему мужчине и женщине того же возраста.
Во время обыска в доме этого мужчины обнаружили около 124 г амфетамина, 29 г кокаина, 11 г героина, коноплю, метадон, допинг и электронные весы со следами наркотиков.
В феврале 2021 г. в Кретинге, в тупике Добилу, задержали 24-летнюю жену одного из организаторов нелегального бизнеса, безработную жительницу Кретинги. У нее в доме нашли 60 г героина, электронные весы со следами героина, допинг.
В организации сети распространения наркотиков подозревают 36 и 30-летнего мужчин, которые осуждены за распространение наркотиков и сейчас отбывают наказание.
Пятеро подозреваемых были задержаны. 30-летнего подозреваемого суд разрешил арестовать, а другим назначили более мягкое наказание. Временно ограничены права подозреваемых на принадлежащие им деньги – больше 8000 евро - автомобиль стоимостью 3000 евро.
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок 8-10 лет.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Угрозы Лукашенко сеют беспокойство: в Литве – сотни людей, которым угрожает опасность (130)
После ареста Романа Протасевича Александр Лукашенко ,...
Сколько надо зарабатывать, чтобы достойно жить в Вильнюсе и других городах Литвы (26)
Для одних карантин - тяжелое время: простои, пособия и...
Лукашенко сказал, что Протасевичу грозит смертная казнь за "убийство людей" в Донбассе (65)
Александр Лукашенко отреагировал на уголовное дело,...
Эксперимент в привлекательном районе Вильнюса: на месте автобусного парка появятся не только дома (5)
После 2023 гона на территории нынешнего Веркяйского...
Глава МВД Литвы: в провозе нелегалов могут участвовать белорусские должностные лица (20)
Уже некоторое время Литва отмечает выросший поток...