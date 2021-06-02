В Клайпеде задержаны 5 подозреваемых в распространении наркотиков

Полиция сообщила, что к уголовной ответственности привлечены 7 человек. Пятеро из них - женщины 42 и 24 лет и мужчины 36 и двое 30 лет - подозреваются в распространении героина и амфетамина.

В октябре 2019 г. в Клайпеде, на ул. Найкупес, полиция задержала 42-летнего мужчину, у которого нашли героин.

В ходе расследования в июле 2020 г. в Клайпеде, на ул. Парижской Коммуны, была задержана 38-летняя безработная клайпедчанка, у которой во время обыска обнаружили 14 г амфетамина.

В тот же день в Клайпеде, на проспекте Тайкос, полиция задержала 42-летнюю безработную, которую подозревают в распространении наркотиков. Во время обыска у нее дома обнаружили 24 gг смеси героина, амфетамина и метадона, а также весы с остатками конопли.

В ходе этой операции в Клайпеде, на ул. Дебрецено, был задержан 30-летний мужчина, которого подозревают в продаже психотропных веществ 42-летнему мужчине и женщине того же возраста.

Во время обыска в доме этого мужчины обнаружили около 124 г амфетамина, 29 г кокаина, 11 г героина, коноплю, метадон, допинг и электронные весы со следами наркотиков.

В феврале 2021 г. в Кретинге, в тупике Добилу, задержали 24-летнюю жену одного из организаторов нелегального бизнеса, безработную жительницу Кретинги. У нее в доме нашли 60 г героина, электронные весы со следами героина, допинг.

В организации сети распространения наркотиков подозревают 36 и 30-летнего мужчин, которые осуждены за распространение наркотиков и сейчас отбывают наказание.

Пятеро подозреваемых были задержаны. 30-летнего подозреваемого суд разрешил арестовать, а другим назначили более мягкое наказание. Временно ограничены права подозреваемых на принадлежащие им деньги – больше 8000 евро - автомобиль стоимостью 3000 евро.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок 8-10 лет.