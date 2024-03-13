В Клайпеде задержан подозреваемый в вандализме и порче флагов

"Пока можем только подтвердить, что один человек в Клайпеде был задержан", – сказала Delfi представитель клайпедской полиции Андромеда Грауслене.

Перед этим было начато расследование по факту осквернения государственных символов. Поскольку пока ведется расследование, больше информации не предоставляют.

Напомним, что 9 марта вечером в Клайпеде, на ул. Шяулю, на земле был обнаружен литовский флаг со сломанным древком. В пятницу утром в Клайпеде, в Портовом районе, люди обнаружили четыре обгоревших литовских триколора.

Полиция начала расследование, выясняет участников и организаторов этой акции. Позже появилась информация об еще 8 испорченных флагах. Флаги были сняты со зданий, одни флаги были сожжены, у других сломаны древка.