В Клайпеде задержан подозреваемый в вандализме и порче флагов

 
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
Клайпедская полиция подтвердила, что задержан мужчина, которого подозревают в порче и поджоге флагов.

"Пока можем только подтвердить, что один человек в Клайпеде был задержан", – сказала Delfi представитель клайпедской полиции Андромеда Грауслене.

Перед этим было начато расследование по факту осквернения государственных символов. Поскольку пока ведется расследование, больше информации не предоставляют.

Напомним, что 9 марта вечером в Клайпеде, на ул. Шяулю, на земле был обнаружен литовский флаг со сломанным древком. В пятницу утром в Клайпеде, в Портовом районе, люди обнаружили четыре обгоревших литовских триколора.

Полиция начала расследование, выясняет участников и организаторов этой акции. Позже появилась информация об еще 8 испорченных флагах. Флаги были сняты со зданий, одни флаги были сожжены, у других сломаны древка.

Сообщается, что флаги были испорчены на ул. Поилсё, Найкупес, Нидос, Жальгирё и Калнупес. За осквернение флага, герба или гимна Литвы грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 2 лет.

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