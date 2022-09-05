В Клайпеде за рулем попалась нетрезвая работница Минобороны Литвы

Скопировать ссылку В Клайпеде за рулем попалась нетрезвая работница Минобороны Литвы

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В воскресенье утром в Клайпеде за рулем автомобиля попалась нетрезвая работница Минобороны Литвы.