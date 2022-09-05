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В воскресенье утром в Клайпеде за рулем автомобиля попалась нетрезвая работница Минобороны Литвы.
В Клайпеде за рулем попалась нетрезвая работница Минобороны Литвы
© DELFI / Karolina Pansevič

Около 9 ч. на Вильнюсском шоссе полиция остановила автомобиль Subaru, которым управляла женщина 1976 г.р.

Выяснилось, что в организме женщины было 0,72 промилле, сообщает Департамент полиции.

Ведется расследование.

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