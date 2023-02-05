4 февраля в полицию портового города поступило сообщение о том, что около 16.23 в Клайпеде, у входа в торговый центр, на тротуаре, был найдено тело мужчина 1972 года рождения.

При первичном осмотре явных признаков насилия обнаружено не было.

Начато расследование для установления причины смерти.