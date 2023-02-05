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В субботу вечером в клайпедскую полицию поступило сообщение о том, что возле торгового центра найден мертвый человек.
4 февраля в полицию портового города поступило сообщение о том, что около 16.23 в Клайпеде, у входа в торговый центр, на тротуаре, был найдено тело мужчина 1972 года рождения.
При первичном осмотре явных признаков насилия обнаружено не было.
Начато расследование для установления причины смерти.
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