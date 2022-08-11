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В среду около 22 ч. в Клайпеде на перекрестке ул. Рамбино и Калнупес произошло ДТП, вызвали на помощь пожарных-спасателей, врачей и полицию. Сообщалось о столкновении двух автомобилей, один из них перевернулся и врезался в столб. Очевидцы ДТП сообщили, что в результате ДТП в автомобиле были зажаты люди.
В Клайпеде во время ДТП перевернулся и врезался в столб автомобиль такси
© Facebook

К счастью, жуткое ДТП трагедией не завершилось, однако пострадавшим потребовалась помощь.

Очевидцы рассказали. что со второстепенной дороги выехал Mercedes Benz и врезался в ехавший по главной дороге автомобиль такси. Такси перевернулся и врезался в столб. Водитель такси сам вышел из машины.

Выяснилось, что никто не был зажат в машине.

Пожарные-спасатели вернули такси на колеса, отключили аккумуляторы, привели в порядок проезжую часть.

Причины ДТП выясняет полиция.

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