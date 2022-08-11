В Клайпеде во время ДТП перевернулся и врезался в столб автомобиль такси

К счастью, жуткое ДТП трагедией не завершилось, однако пострадавшим потребовалась помощь.

Очевидцы рассказали. что со второстепенной дороги выехал Mercedes Benz и врезался в ехавший по главной дороге автомобиль такси. Такси перевернулся и врезался в столб. Водитель такси сам вышел из машины.

Выяснилось, что никто не был зажат в машине.

Пожарные-спасатели вернули такси на колеса, отключили аккумуляторы, привели в порядок проезжую часть.

Причины ДТП выясняет полиция.