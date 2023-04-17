В Клайпеде в торговый центр приехал нетрезвый инкассатор

Полицейские сказали, что не припомнят другого подобного случая, когда им пришлось иметь дело с нетрезвым инкассатором.

16 апреля вечером полицию вызвали в один клайпедский торговый центр. В 19 ч. патрульных вызвали на проспект Шяурес.

Сообщалось, что приехал нетрезвый инкассатор. Он был вооружен. В организме 62-летнего инкассатора было 2,02 промилле. Выяснилось, что он управлял автомобилем.

Мужчине грозит уголовная ответственность. Кроме того, были составлены два протокола об административных правонарушениях - за то, что мужчина был пьян на рабочем месте ему грозит штраф в размере 60-290 евро.

За то, что он был пьян и держал при себе оружие, грозит штраф от 120 до 480 евро.

Кроме того, инкассатор будет уволен.