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17 мая, в 14.17 ч., на ул. Лепоёс, в Клайпеде, в общественном месте было обнаружено тело мужчины 1967 г.р. с раной в области головы.
По данным полиции, мужчина мог получить несовместимые с жизнью травмы, падая на тротуар.
Начато расследование.
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