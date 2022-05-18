В Клайпеде в общественном месте было обнаружено тело мужчины

Скопировать ссылку В Клайпеде в общественном месте было обнаружено тело мужчины

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17 мая, в 14.17 ч., на ул. Лепоёс, в Клайпеде, в общественном месте было обнаружено тело мужчины 1967 г.р. с раной в области головы.