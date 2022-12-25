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Клайпедская полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины, найденного в кабине тягача.
Полиция сообщает, что 23 декабря, в 21.55 ч., в Клайпеде, на ул. Перкелос, в кабине тягача Volvo, на водительском месте было обнаружено тело мужчины 1970 г.р. без следов насилия.
Начато расследование.
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