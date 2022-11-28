В Клайпеде в ДТП попала ехавшая по вызову скорая

По данным полиции, в 7.24 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Лепоёс, в Клайпеде, в ДТП попали врачи. Скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем.

По предварительным данным, скорая ехала по вызову с включенными огнями и сиреной.

По данным полиции, пострадавших в ДТП не было.

Ведется расследование.